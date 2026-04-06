El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas más frescas.

Durante la tarde, el termómetro irá en ascenso, alcanzando un máximo de 29 grados hacia las 16:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 21% y el 51%, lo que podría generar una sensación de calor moderada. Sin embargo, la brisa del noreste, que soplará con rachas que alcanzarán hasta los 37 km/h, ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio refrescante.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que significa que no se anticipan lluvias ni tormentas. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Sin embargo, hacia la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que podrían cubrir parcialmente el cielo, aunque sin afectar la estabilidad del tiempo.

En cuanto a la calidad del aire, se espera que se mantenga en niveles aceptables, lo que permitirá disfrutar de un día saludable para realizar actividades físicas o paseos por la naturaleza. La visibilidad será buena, lo que facilitará la realización de actividades al aire libre.

Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:49. La noche será tranquila, con una brisa suave que hará que la temperatura se sienta más fresca.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa que aportará confort. Aprovecha este día soleado y planifica tus actividades para disfrutar al máximo de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.