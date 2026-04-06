El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El día de hoy, 6 de abril de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 18 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, el termómetro seguirá bajando, con valores que oscilarán entre los 12 y 14 grados en las horas más frescas. A partir de las 3 de la tarde, se prevé que la temperatura alcance su punto más bajo, con 12 grados, antes de comenzar a recuperarse hacia la noche. La máxima del día se espera que llegue a los 29 grados en las horas de la tarde, alcanzándose alrededor de las 5 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 35% por la mañana y descendiendo hasta un 21% en las horas centrales del día. Esto sugiere un ambiente relativamente seco, lo que puede contribuir a una sensación térmica más cálida durante las horas de mayor temperatura.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sureste por la mañana, con velocidades que oscilarán entre 2 y 5 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el noreste, aumentando su intensidad. Para la tarde, se prevé que el viento alcance velocidades de hasta 42 km/h, lo que podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Linares podrán disfrutar de un día seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, aunque se recomienda tener precaución con el viento fuerte que se anticipa para la tarde.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables durante el día y un aumento en la velocidad del viento hacia la tarde. Los ciudadanos pueden aprovechar el buen tiempo, pero deben estar atentos a las ráfagas de viento que podrían presentarse.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.