El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El día de hoy, 6 de abril de 2026, se espera en Lepe un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 19 grados en torno a las 11:00 horas. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% y descendiendo a un 40% hacia el mediodía, lo que proporcionará una sensación de frescura agradable.

A partir de la tarde, se anticipa un cambio en las condiciones meteorológicas. Desde las 14:00 horas, la probabilidad de precipitaciones aumentará significativamente, alcanzando un 65% en el periodo de 14:00 a 20:00 horas. Esto coincide con un incremento en la nubosidad, que pasará de un cielo mayormente despejado a intervalos nubosos y cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, situándose en torno a los 20 grados a las 15:00 horas y bajando a 19 grados hacia las 20:00 horas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del este a velocidades de hasta 11 km/h, que se intensificarán por la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 43 km/h desde el sur. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de mayor viento.

En cuanto a la noche, se prevé que las condiciones se mantengan inestables, con un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. La temperatura mínima se situará en torno a los 16 grados, y la humedad relativa aumentará, alcanzando un 76% hacia la medianoche. La probabilidad de tormentas también se incrementará, con un 55% de posibilidad de tormentas en el periodo de 20:00 a 02:00 horas.

Es recomendable que los habitantes de Lepe se preparen para un cambio en el tiempo a medida que avance el día, llevando consigo paraguas o impermeables si planean salir por la tarde o noche. La combinación de viento, nubosidad y posibilidad de lluvia podría afectar las actividades al aire libre, por lo que es prudente estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.