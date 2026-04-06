El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El día de hoy, 6 de abril de 2026, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado durante la mañana y la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable. Desde las primeras horas, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 17 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 12 grados entre las 06:00 y las 08:00 horas.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 20 grados a las 11:00 horas y llegando a un máximo de 26 grados entre las 13:00 y las 18:00 horas. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 28% y el 44%, lo que sugiere un ambiente seco y cómodo, ideal para actividades al aire libre.

Sin embargo, a partir de la tarde, el cielo comenzará a mostrar un incremento en la nubosidad. A las 14:00 horas, se prevé que el cielo pase de estar mayormente despejado a presentar nubes altas, y hacia la tarde-noche, se espera que la nubosidad aumente, con condiciones de cielo muy nuboso y cubierto en las horas posteriores. Esto podría generar un ambiente más fresco y menos soleado.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, ya que los registros indican una probabilidad de precipitación del 0% en las primeras horas y un leve aumento al 20% entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque las condiciones no parecen propicias para tormentas. La probabilidad de tormenta también se mantiene en niveles bajos, con un 15% entre las 20:00 y las 02:00 horas.

El viento soplará predominantemente del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 43 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las primeras horas del día. Este viento puede generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante la mañana y la tarde, cuando las temperaturas sean más elevadas.

En resumen, Lebrija disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con un aumento de la nubosidad hacia la tarde y la noche, sin previsión de lluvias significativas. Es un día propicio para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a los cambios en el tiempo a medida que se acerque la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.