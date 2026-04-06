El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El día de hoy, 6 de abril de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 18°C y 17°C, con un cielo que se mantendrá poco nuboso, ideal para comenzar el día con energía.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 15°C en las horas centrales del día. Sin embargo, el sol brillará intensamente, lo que contribuirá a que la sensación térmica se mantenga confortable. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 31% y aumentando gradualmente hasta un 40% hacia el mediodía, lo que puede hacer que el ambiente se sienta un poco más cálido.

El viento soplará del sur a una velocidad de entre 5 y 12 km/h, lo que aportará una brisa suave y refrescante, especialmente en las horas más cálidas de la tarde. A partir de las 14:00 horas, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 29°C, lo que hará que la tarde sea ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas de mayor calor.

Durante la tarde, el cielo seguirá despejado, aunque se prevé la aparición de algunas nubes altas hacia el final del día. A partir de las 18:00 horas, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 28°C a las 18:00 y bajando a 27°C a las 19:00. La humedad relativa también aumentará, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

No se esperan precipitaciones en ningún momento del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que garantiza un día seco y soleado. La puesta de sol está programada para las 20:42, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día perfecto en Jaén.

En resumen, el tiempo de hoy en Jaén será predominantemente soleado, con temperaturas agradables y un viento suave que hará que la jornada sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.