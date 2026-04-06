El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Isla Cristina se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer radiante. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 16 y 12 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 69% y descenderá a un 58% hacia las 8:00 a.m.

A medida que avanza la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 2:00 p.m., donde se prevé que lleguen a los 21 grados . La brisa será suave, con vientos provenientes del noreste, alcanzando velocidades de hasta 12 km/h, lo que hará que la sensación térmica sea agradable.

Sin embargo, a partir de la tarde, se anticipa un cambio en las condiciones meteorológicas. Desde las 2:00 p.m. hasta las 8:00 p.m., el cielo se irá cubriendo progresivamente, pasando a un estado nuboso y cubierto. Durante este periodo, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 80% entre las 2:00 p.m. y las 8:00 p.m. Esto sugiere que podrían presentarse lluvias ligeras, especialmente hacia el final de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm.

La temperatura comenzará a descender después de las 3:00 p.m., estabilizándose en torno a los 19 grados . La humedad relativa también aumentará, alcanzando un 70% hacia las 8:00 p.m. Esto, combinado con el aumento de la nubosidad, podría generar una sensación de bochorno en la tarde.

En cuanto a la noche, se espera que el cielo permanezca cubierto, con una probabilidad de lluvia escasa que podría persistir. Las temperaturas nocturnas rondarán los 16 grados , y la humedad alcanzará niveles más altos, llegando hasta el 90% hacia la medianoche. Los vientos continuarán soplando desde el sureste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 53 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y ventoso.

En resumen, Isla Cristina experimentará un inicio de jornada soleado que dará paso a un tiempo más inestable por la tarde, con nubes y posibilidad de lluvias ligeras. Es recomendable que los habitantes y visitantes se preparen para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.