El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Huelva se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 16 grados . La humedad relativa se mantendrá en torno al 52%, lo que proporcionará una sensación de frescura en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo continúe despejado, alcanzando temperaturas de hasta 19 grados a mediodía. Sin embargo, a partir de la tarde, el panorama cambiará. Las nubes comenzarán a aumentar, y se prevé que el cielo se torne poco nuboso a cubierto, especialmente en las horas centrales del día. La temperatura máxima alcanzará los 23 grados, lo que hará que la tarde sea cálida, aunque la sensación de calor se verá mitigada por un aumento en la nubosidad.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la probabilidad de lluvia será baja durante la mayor parte del día, con valores de precipitación que apenas alcanzarán los 0.1 mm en las horas de la tarde y la noche. Sin embargo, a partir de las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia aumentará hasta un 60%, lo que podría traer consigo algunas lluvias escasas. Esto se verá acompañado de un incremento en la probabilidad de tormentas, que alcanzará el 55% en el mismo periodo.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del sur a una velocidad de 5 a 7 km/h, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que el viento sople del sureste, alcanzando velocidades de hasta 30 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 18 grados hacia el final del día. La humedad relativa aumentará, alcanzando valores del 75% en las últimas horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En resumen, Huelva experimentará un día con un inicio despejado que dará paso a un aumento de la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde, acompañado de un viento moderado que podría intensificarse en las horas centrales del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.