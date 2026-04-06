El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

Hoy, 6 de abril de 2026, en Dos Hermanas, se espera un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:01. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 17 grados , descendiendo ligeramente a 16 grados a la 01:00 y 14 grados a las 02:00.

Durante la mañana, el cielo seguirá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer hacia las 04:00. Las temperaturas se mantendrán frescas, alcanzando un máximo de 18 grados a las 10:00 y subiendo a 21 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 44% y bajando a un 32% a las 11:00, lo que contribuirá a una sensación de confort durante las horas más cálidas.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a mostrar más nubosidad, con un aumento en la presencia de nubes poco numerosas y nubosas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo a las 14:00, con 27 grados, y se mantendrán en torno a los 26 grados hasta las 18:00. La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 0% de posibilidades hasta las 08:00 y un ligero aumento al 20% entre las 14:00 y las 20:00, aunque no se esperan lluvias significativas.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando principalmente del noreste y del este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 25 km/h. A lo largo del día, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad a las 16:00, con rachas de hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en las horas más cálidas.

Hacia la noche, el cielo volverá a despejarse, permitiendo disfrutar de un ocaso espectacular a las 20:50. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados a las 22:00 y bajando a 20 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la noche.

En resumen, hoy en Dos Hermanas se presenta como un día ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado, aunque se recomienda estar atentos a las ráfagas de viento en la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.