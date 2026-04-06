El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Écija se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 14 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 37% y aumentando gradualmente hasta un 49% durante la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales de la tarde, lo que hará que el ambiente sea cálido y propicio para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 35 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente en las zonas más abiertas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas de viento.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para aquellos que deseen disfrutar de un día soleado. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de tormentas, con un 5% de probabilidad, aunque esto no debería afectar significativamente el tiempo general del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados a las 9 de la noche. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 20:47. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que continuarán bajando hasta llegar a los 16 grados en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, hoy en Écija será un día mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un viento moderado que aportará frescura a la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.