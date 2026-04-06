El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

Hoy, 6 de abril de 2026, Coria del Río se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 28 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 28 grados. La mañana comenzará fresca, con temperaturas de 17 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 13 grados en las primeras horas del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 37% y descendiendo a un 24% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica podría ser más agradable debido a la baja humedad en las horas centrales del día. Sin embargo, a medida que avance la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 36% hacia la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte, con velocidades que variarán entre 5 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más calurosas del día. A lo largo de la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que se acerque la tarde.

No se esperan precipitaciones significativas en Coria del Río hoy. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con un 0% de posibilidad durante todo el día. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, se recomienda estar atentos a las condiciones del viento, especialmente si se planean actividades que puedan verse afectadas por ráfagas fuertes.

En resumen, el día se presenta ideal para disfrutar de la primavera en Coria del Río, con un tiempo mayormente soleado, temperaturas agradables y un viento que, aunque moderado, podría ofrecer un alivio en las horas más cálidas. Es un buen momento para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de un día al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.