El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se situará en torno a los 14 grados , descendiendo ligeramente a 13 grados a la 1 de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 28 grados en las horas pico de la tarde, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa comenzará en un 47% a las 00:00 horas, aumentando a lo largo del día hasta llegar a un 41% hacia el final de la jornada. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas, generará una sensación térmica bastante confortable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad puede hacer que las temperaturas se sientan un poco más cálidas durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 35 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en momentos puntuales, especialmente en las horas más calurosas. Este viento también ayudará a dispersar cualquier posible acumulación de nubes, manteniendo el cielo mayormente despejado.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias. La probabilidad de tormentas es igualmente baja, con un 5% de posibilidad en las horas de la tarde, aunque las condiciones actuales sugieren que es poco probable que se materialicen. Esto permitirá que los habitantes de Córdoba disfruten de un día sin interrupciones climáticas.

En resumen, el tiempo en Córdoba para hoy se caracteriza por un ambiente cálido, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un cielo mayormente despejado. Las condiciones son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, así que no olvide protegerse del sol y mantenerse hidratado durante el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.