El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Castilleja de la Cuesta se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:02. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 17°C y 15°C, con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 39%.

A medida que avance la mañana, el cielo seguirá despejado hasta el mediodía, con temperaturas que alcanzarán los 21°C a las 11:00. La sensación térmica será agradable, aunque la humedad comenzará a descender ligeramente, alcanzando un 33% hacia el mediodía. El viento soplará del norte a una velocidad de entre 8 y 9 km/h, lo que contribuirá a que la temperatura se sienta más fresca en las horas más tempranas.

Durante la tarde, el tiempo comenzará a cambiar. A partir de las 14:00, se prevé un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas y un cielo poco nuboso. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 15:00, con un máximo de 27°C. Sin embargo, la probabilidad de precipitación se mantiene en un 25% entre las 14:00 y las 20:00, lo que sugiere que podrían presentarse algunas lluvias ligeras o chubascos aislados en la tarde.

El viento cambiará de dirección hacia el suroeste, aumentando su velocidad a 20 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales. A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 22°C a las 21:00. La humedad relativa aumentará, llegando a un 41% hacia el final del día.

A partir de las 20:51, cuando se produzca el ocaso, el cielo se cubrirá de nubes más densas, y se espera que las condiciones se tornen más inestables. La probabilidad de tormentas se mantiene en un 10% entre las 20:00 y las 02:00 del día siguiente, lo que podría indicar la posibilidad de un cambio brusco en el tiempo durante la noche.

En resumen, el día en Castilleja de la Cuesta se caracterizará por un inicio soleado y cálido, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde, culminando en una noche más fresca y potencialmente inestable.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.