El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El día de hoy, 6 de abril de 2026, se presenta en Cartaya con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 22°C en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 67% por la mañana y disminuyendo a un 45% hacia el mediodía. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica podría ser algo más fresca en las primeras horas debido a la humedad. A medida que el día avanza, la combinación de temperaturas más altas y menor humedad hará que la sensación de calor sea más pronunciada.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante el viento, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un ligero aumento en la tarde, donde se estima un 65% de probabilidad de lluvia escasa entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, las precipitaciones esperadas son mínimas, con acumulados que no superarán los 0.1 mm, lo que significa que, en general, el día se mantendrá seco.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá gradualmente, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 16°C hacia el final del día. La humedad aumentará nuevamente, llegando a un 83% hacia la medianoche, lo que podría generar una sensación de frescura.

En resumen, el día en Cartaya se presenta como una jornada mayormente soleada y cálida, con algunas nubes altas y un ligero riesgo de lluvia en la tarde. Las condiciones son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a las ráfagas de viento y a la posibilidad de algunas lluvias ligeras.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.