El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

Hoy, 6 de abril de 2026, Carmona se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera que las condiciones sean ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que la temperatura oscilará entre los 12 y 16 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles cómodos, comenzando en un 34% y aumentando ligeramente a medida que avanza el día.

A medida que el sol asciende, la temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, donde se prevé que llegue a los 26 grados. Este aumento en la temperatura, combinado con un cielo despejado, proporcionará un ambiente cálido y agradable. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la sensación térmica podría ser un poco más alta debido a la presencia de vientos moderados provenientes del este, que alcanzarán velocidades de hasta 20 km/h. Estos vientos, aunque refrescantes, podrían hacer que algunas personas sientan un ligero aumento en la sensación de calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, hoy se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o deportes.

Sin embargo, hacia la tarde y la noche, la situación cambiará ligeramente. A partir de las 2 de la tarde, la probabilidad de tormentas aumenta al 10%, aunque esto no implica que se esperen lluvias significativas. Las nubes comenzarán a cubrir el cielo, y la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 22 grados hacia la noche. La humedad también aumentará, llegando a un 46% al caer la tarde.

El ocaso se producirá a las 20:49, momento en el cual el cielo se tornará más nublado, y las temperaturas seguirán bajando, lo que podría hacer que la noche sea más fresca. Los vientos continuarán soplando, aunque disminuirán en intensidad, lo que permitirá disfrutar de una velada tranquila.

En resumen, Carmona disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un ligero aumento en la nubosidad hacia la tarde y una pequeña posibilidad de tormentas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.