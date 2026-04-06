El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El día de hoy, 6 de abril de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Camas, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura será de 17 grados , descendiendo ligeramente a 16 grados a la 01:00 y 15 grados entre las 02:00 y las 03:00. La humedad relativa se mantendrá en torno al 40%, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

A medida que avance la mañana, el cielo seguirá despejado, alcanzando una temperatura máxima de 19 grados a las 10:00 horas. La brisa será suave, con vientos del norte que oscilarán entre 7 y 8 km/h. La humedad comenzará a disminuir ligeramente, lo que hará que la sensación térmica sea más cálida.

Durante la tarde, se prevé un aumento en la temperatura, alcanzando los 28 grados a las 14:00 horas. Sin embargo, a partir de las 15:00 horas, el cielo comenzará a mostrar nubes altas, lo que indicará un cambio en las condiciones meteorológicas. A pesar de la presencia de nubes, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0% durante todo el día.

La tarde también traerá un aumento en la velocidad del viento, que alcanzará hasta 36 km/h desde el suroeste, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar del calor. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, llegando a 22 grados a las 21:00 horas, con una humedad relativa que aumentará hasta el 39%.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 20:51 horas, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, aunque sin riesgo de tormentas. La probabilidad de tormenta es baja, con un 10% entre las 20:00 y las 02:00 horas. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 18 grados hasta el final del día.

En resumen, el día en Camas se caracterizará por un tiempo mayormente despejado en las primeras horas, seguido de un aumento en la nubosidad por la tarde, pero sin precipitaciones. Las temperaturas serán agradables, ideales para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparado para un viento más fuerte en la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.