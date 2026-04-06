El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El día de hoy, 6 de abril de 2026, se presenta en Cabra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 14 grados en las horas más frescas de la mañana.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 29 grados hacia las 16:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 15% y el 45%, lo que podría generar una sensación de calor moderado, especialmente en las horas centrales del día. La combinación de sol y temperaturas agradables hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad de entre 12 y 19 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 39 km/h en las horas de mayor intensidad. Este viento, aunque moderado, puede aportar una sensación refrescante, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de Cabra pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar del aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:44 horas. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar el paisaje y la belleza natural de la región.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.