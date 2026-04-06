El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

Hoy, 6 de abril de 2026, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C a las 16°C en las primeras horas del día, proporcionando un tiempo agradable para comenzar la jornada.

A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14°C hacia el mediodía. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 27% y aumentando gradualmente hasta un 39% en las horas centrales del día. Esto podría hacer que el ambiente se sienta un poco más cálido, pero en general, las condiciones serán cómodas.

Durante la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 28°C hacia las 18:00 horas. Sin embargo, el cielo comenzará a mostrar un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que podrían cubrir parcialmente el sol. A pesar de esto, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 15 y 25 km/h, lo que podría proporcionar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 44 km/h en la tarde, lo que podría ser notable para quienes se encuentren al aire libre.

Hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21°C a las 22:00 horas. El cielo se mantendrá cubierto en su mayoría, con un aumento en la nubosidad que podría dar lugar a un ambiente más fresco y cómodo. La humedad relativa se incrementará, alcanzando un 36% hacia el final del día.

En resumen, el día en Las Cabezas de San Juan se presenta como una jornada mayormente soleada y cálida, ideal para actividades al aire libre, con un viento moderado que aportará frescura. A medida que avance la tarde, se recomienda estar preparado para un cambio en el cielo, aunque sin preocupaciones por la lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.