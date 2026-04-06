El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 17 y 13 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 39-40%, lo que proporcionará una sensación de frescura.

A medida que avance la mañana, el cielo seguirá despejado hasta aproximadamente las 11 de la mañana, cuando la temperatura alcanzará su punto máximo de 23 grados. La humedad comenzará a descender, llegando a un 35% hacia el mediodía, lo que contribuirá a una sensación de calor más agradable. Sin embargo, a partir de la tarde, se prevé un cambio en las condiciones meteorológicas.

Desde las 12 del mediodía, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, y se espera que a las 2 de la tarde, la temperatura alcance los 26 grados. A esta hora, la probabilidad de precipitación se incrementa, alcanzando un 30% entre las 2 y las 8 de la tarde. Aunque no se anticipan lluvias significativas, es recomendable que los ciudadanos estén preparados para posibles chubascos ligeros.

El viento, que soplará mayormente del noreste, alcanzará velocidades de hasta 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 20 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la noche, el viento cambiará a dirección sur y se intensificará, alcanzando rachas de hasta 36 km/h.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con una temperatura que descenderá gradualmente a 24 grados hacia las 7 de la tarde. La humedad relativa aumentará, alcanzando un 41% en las horas previas al ocaso, que se producirá a las 20:51. La noche se presentará con un cielo cubierto y temperaturas que rondarán los 19 grados, lo que hará que la sensación térmica sea más fresca.

En resumen, Bormujos experimentará un día con un inicio soleado y cálido, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de algunas lluvias ligeras por la tarde. Es un día ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a los cambios en el tiempo a medida que avanza la jornada.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.