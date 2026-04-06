El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Bailén se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que a lo largo de la jornada se presenten algunas nubes altas. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura rondará los 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados en la primera hora del día. A medida que avance la mañana, la temperatura continuará bajando hasta alcanzar los 14 grados alrededor de las 10:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 39% y aumentando gradualmente hasta un 52% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 16:00 horas, donde se prevé que llegue a los 32 grados , lo que indicará un día cálido y soleado.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca en comparación con la temperatura real. Es recomendable que los habitantes de Bailén tomen precauciones si planean actividades al aire libre, especialmente en las horas más ventosas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que sugiere que será un día seco y propicio para disfrutar de actividades al aire libre. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un cielo despejado y de las vistas panorámicas que ofrece la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 22:00 horas. Las nubes altas que se presentaron durante el día se disiparán, dejando un cielo mayormente despejado. La puesta de sol se producirá a las 20:43, ofreciendo un espectáculo visual que los bailenenses podrán disfrutar antes de que caiga la noche.

En resumen, el tiempo en Bailén para hoy será mayormente soleado, con temperaturas cálidas durante el día y un viento moderado que aportará frescura. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo y la ausencia de lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.