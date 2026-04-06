El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Baeza se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 16 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, alcanzando los 27 grados, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 36% por la mañana y descendiendo hasta un 14% en las horas más cálidas del día. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de calor no será excesiva, lo que contribuirá a un ambiente confortable para los habitantes y visitantes de la ciudad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 24 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en momentos puntuales. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones durante el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para disfrutar de paseos por el casco histórico de Baeza, conocido por su rica herencia cultural y arquitectónica.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría presentar algunas nubes altas, pero sin afectar la claridad del día. La puesta de sol está programada para las 20:41, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. La temperatura comenzará a descender gradualmente después del ocaso, alcanzando los 19 grados hacia la noche.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para explorar la ciudad, disfrutar de su gastronomía y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.