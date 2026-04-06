El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El día de hoy, 6 de abril de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Baena, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 17 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 14 grados en las horas centrales del día.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 29 grados hacia las 16:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera brisa proveniente del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 24 km/h. Esta combinación de calor y viento hará que la sensación térmica sea más cálida, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 38% por la mañana y descendiendo hasta un 16% en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de sequedad en el ambiente, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y proteger la piel del sol.

A lo largo de la tarde, el cielo seguirá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin riesgo de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no se esperan sorpresas en forma de tormentas o chubascos. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día claro y soleado.

Hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia las 22:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:44 horas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 14 grados, ideal para paseos nocturnos.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar el día soleado y tomar las precauciones necesarias ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.