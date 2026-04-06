El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Ayamonte se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 15°C y 12°C. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 22°C en la tarde, proporcionando un ambiente agradable para disfrutar al aire libre.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, lo que podría dar paso a intervalos nubosos. Sin embargo, la probabilidad de precipitación se mantendrá baja en las primeras horas, con un 0% de posibilidad hasta las 8:00 de la mañana. A medida que el día avance, la probabilidad de lluvia aumentará, alcanzando un 80% entre las 14:00 y las 20:00, aunque las precipitaciones esperadas serán escasas, con acumulados que no superarán los 0.1 mm.

El viento soplará desde el sur y sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 53 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente por la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, a pesar de las temperaturas agradables. Durante la mañana, la velocidad del viento será más moderada, rondando los 4 a 5 km/h, pero se intensificará a medida que se acerque la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 62% por la mañana y descendiendo a un 37% en las horas centrales del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura. Sin embargo, hacia la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 76% hacia las 22:00, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más fresca.

En cuanto a la actividad tormentosa, se prevé una baja probabilidad de tormentas en las primeras horas, con un 5% de posibilidad entre las 8:00 y las 14:00, aumentando a un 60% entre las 14:00 y las 20:00. Esto sugiere que, aunque las condiciones serán mayormente tranquilas al inicio del día, la tarde podría traer consigo algunas sorpresas meteorológicas.

En resumen, Ayamonte experimentará un día variado, comenzando con cielos despejados y temperaturas agradables, pero con un cambio hacia condiciones más inestables en la tarde, donde se recomienda estar preparado para posibles lluvias y un aumento en la intensidad del viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.