El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Arahal se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, manteniendo un ambiente agradable y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 28 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 27% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 39% hacia la noche. Esto podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas más cálidas, especialmente en la tarde, cuando se prevé que la temperatura alcance los 28 grados. Sin embargo, la brisa que soplará desde el este y el sureste ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio refrescante.

En cuanto al viento, se anticipa que sople con una velocidad que variará entre 5 y 24 km/h, siendo más fuerte en las horas de la tarde y la noche. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 45 km/h, especialmente en las zonas más abiertas, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre. La dirección del viento cambiará a lo largo del día, comenzando desde el este y moviéndose hacia el sureste y el oeste.

No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es nula durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Arahal pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior. Sin embargo, es importante recordar que, aunque no se esperan tormentas, la posibilidad de algunas nubes más densas podría aumentar hacia la tarde, aunque sin afectar la claridad del cielo.

La puesta de sol se producirá a las 20:49, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de temperaturas agradables y cielos despejados. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar de la primavera en Arahal, con un tiempo que invita a salir y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.