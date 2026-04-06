El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 15 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 49% y aumentando gradualmente hasta un 61% en las horas centrales del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las primeras horas. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias y se podrá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sur a una velocidad de 2 km/h, aumentando a medida que el día avanza. A partir de la tarde, se espera que el viento sople del este con una velocidad que alcanzará hasta los 16 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas del día.

En cuanto a las temperaturas, se prevé un aumento significativo a medida que se acerque la tarde, alcanzando un máximo de 31 grados alrededor de las 4 de la tarde. Este incremento en la temperatura será acompañado por un cielo que, aunque mayormente despejado, presentará algunas nubes altas en las horas de la tarde. A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 21 grados a las 10 de la noche.

La puesta de sol se producirá a las 20:44, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la tarde sea ideal para paseos y actividades al aire libre. En resumen, Andújar disfrutará de un día primaveral, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá a los habitantes y visitantes disfrutar de un día espléndido en la ciudad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.