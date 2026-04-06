El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

Hoy, 6 de abril de 2026, Almonte se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 17 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados durante las primeras horas. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 24 grados hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 39% por la mañana y descendiendo hasta un 27% en las horas más cálidas. Esto sugiere un ambiente relativamente seco, lo que contribuirá a la sensación de calor durante el día. Sin embargo, al caer la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 45% hacia la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 10 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. A lo largo del día, el viento se mantendrá constante, lo que ayudará a dispersar las nubes y a mantener el cielo mayormente despejado.

No se anticipan precipitaciones significativas, con un pronóstico de lluvia escasa en la tarde, aunque la probabilidad de lluvia es baja, situándose en un 50% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto significa que, aunque hay una ligera posibilidad de chubascos, es poco probable que afecten las actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es baja, con un 15% de posibilidad en las horas de la tarde. Sin embargo, es recomendable estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, especialmente si se planean actividades al aire libre.

En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre en Almonte, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado. Se aconseja a los residentes y visitantes que aprovechen el buen tiempo, manteniendo siempre un ojo en el cielo por si acaso las nubes deciden hacer una aparición inesperada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.