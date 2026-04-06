El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, con temperaturas que rondan los 14 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, alcanzando un 71% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 4 de la mañana. Sin embargo, a partir de las 10 de la mañana, la temperatura comenzará a ascender, llegando a los 15 grados a las 11 de la mañana y alcanzando un máximo de 22 grados hacia la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un día soleado.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 10 km/h durante la mañana. A medida que el día avance, se prevé que la intensidad del viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 17 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse gradualmente, con un aumento en la nubosidad. A las 3 de la tarde, se espera que el cielo esté cubierto, y las temperaturas se mantendrán en torno a los 21 grados. La probabilidad de precipitación aumentará significativamente, alcanzando un 65% entre las 2 y las 8 de la tarde. Esto sugiere que podrían presentarse lluvias ligeras, especialmente en las horas de la tarde, aunque la cantidad de precipitación esperada es mínima, con valores que no superan los 0.1 mm.

La probabilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 60% en el mismo periodo. Por lo tanto, es recomendable que los habitantes de Aljaraque estén preparados para posibles chubascos y tormentas aisladas durante la tarde.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados a las 10 de la noche. La humedad relativa aumentará, llegando a un 83% hacia el final del día, lo que podría generar una sensación de bochorno. En resumen, el día de hoy en Aljaraque se caracterizará por un inicio soleado, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias por la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.