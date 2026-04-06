El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

Hoy, 6 de abril de 2026, La Algaba disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille con fuerza durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 17 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 16 grados a la 01:00 y 15 grados entre las 02:00 y las 03:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 19 grados a las 10:00 y suba hasta los 21 grados a las 11:00.

A partir del mediodía, el calor se intensificará, alcanzando un máximo de 28 grados a las 14:00 y manteniéndose en torno a esa cifra hasta las 15:00. La tarde será cálida, con temperaturas que oscilarán entre los 26 y 24 grados hasta las 19:00. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 37% a la medianoche y descendiendo hasta un 24% hacia las 19:00, lo que contribuirá a una sensación de calor más agradable.

El viento soplará desde el noreste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 8 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 10:00 y las 11:00, alcanzando hasta 31 km/h. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá en intensidad, pero se mantendrá presente, aportando un ligero alivio a las temperaturas cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Sin embargo, hay una ligera posibilidad de tormentas en la tarde, con un 25% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00, aunque las condiciones actuales sugieren que es poco probable que se materialicen.

La puesta de sol se producirá a las 20:51, marcando el final de un día que, a pesar de la ligera nubosidad que podría aparecer en la tarde, se caracterizará por cielos despejados y temperaturas agradables. Los residentes de La Algaba podrán disfrutar de un día ideal para actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo y la calidez primaveral.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.