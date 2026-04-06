El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

Hoy, 6 de abril de 2026, Alcalá la Real disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, la visibilidad será excelente, con un estado del cielo que se mantendrá en su mayoría despejado, aunque se prevén algunas nubes altas a partir de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 27°C en las horas más cálidas del día, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 48% por la mañana y descendiendo hasta un 17% en las horas centrales del día. Esto contribuirá a una sensación de calor más intensa, especialmente durante la tarde. Los vientos soplarán predominantemente del sureste, con velocidades que variarán entre 9 y 19 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h en las horas pico. Esta brisa será refrescante y ayudará a mitigar el calor en las horas más cálidas.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 24°C hacia el final del día. La noche se presentará con cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:42, seguido de una noche tranquila y fresca.

Es un día ideal para pasear por los parques locales, disfrutar de la gastronomía al aire libre o simplemente relajarse en el jardín. Los amantes de la naturaleza encontrarán en este clima una oportunidad perfecta para explorar los alrededores de Alcalá la Real. Con un pronóstico tan favorable, es recomendable aprovechar al máximo las horas de luz y calor, ya que el tiempo primaveral invita a salir y disfrutar de la belleza de la región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.