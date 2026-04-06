El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 17 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que podría llegar a los 27 grados en su punto máximo, alrededor de las 3 de la tarde. Este incremento en el calor se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 24% y el 41%, lo que podría generar una sensación térmica algo más cálida. Sin embargo, la brisa suave proveniente del este, con velocidades que alcanzarán hasta los 9 km/h, contribuirá a que el calor sea más llevadero.

A lo largo de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero sin que esto implique un aumento significativo en la probabilidad de precipitaciones. De hecho, se prevé que la probabilidad de lluvia sea prácticamente nula durante todo el día, con valores de 0% en las primeras horas y un leve aumento a 20% en la franja horaria de 2 a 8 de la tarde. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que las condiciones climáticas serán estables.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 20:50. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia las 10 de la noche. La humedad relativa aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de los habitantes.

En resumen, el día de hoy en Alcalá de Guadaíra se presenta como una jornada ideal para actividades al aire libre, con un tiempo mayormente soleado y temperaturas agradables. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, ya que las condiciones meteorológicas son favorables para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en los espacios públicos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.