El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 5 de abril de 2026, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 12 y 27 grados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y soleado. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando los 12 grados a las 4:00 AM y subiendo gradualmente hasta los 17 grados a las 10:00 AM.

Durante la tarde, se espera que el termómetro marque su punto máximo, alcanzando los 27 grados a las 5:00 PM. Este aumento de temperatura será acompañado por una ligera brisa proveniente del este, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 22 km/h, lo que hará que la sensación térmica sea aún más agradable. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 33% por la mañana y descendiendo hasta un 18% en las horas más cálidas del día.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevé la aparición de algunas nubes altas a partir de las 5:00 PM. Sin embargo, estas no afectarán significativamente la luminosidad del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias, permitiendo que los habitantes de El Viso del Alcor disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados a las 10:00 PM. El cielo seguirá despejado, ofreciendo una vista clara de las estrellas y un ambiente tranquilo para disfrutar de la velada. La brisa del este se mantendrá, proporcionando un alivio refrescante a medida que las temperaturas bajen.

En resumen, el 5 de abril de 2026 se presenta como un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en El Viso del Alcor. Con un tiempo mayormente soleado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, los residentes podrán aprovechar al máximo este hermoso día primaveral.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.