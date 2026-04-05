El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

El día de hoy, 5 de abril de 2026, Utrera se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará intensamente, y se espera que las temperaturas se mantengan agradables, comenzando en torno a los 15 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente hasta los 12 grados a las 03:00 horas. A medida que avance la mañana, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 17 grados a las 10:00 horas.

Durante la tarde, el calor se intensificará, con temperaturas que podrían llegar a los 28 grados entre las 17:00 y las 18:00 horas. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 17% y el 34%, lo que proporcionará un ambiente cálido y seco. La brisa del noreste, que soplará a velocidades de entre 8 y 17 km/h, ofrecerá un alivio agradable, especialmente durante las horas más cálidas del día.

A lo largo de la jornada, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias, permitiendo que los habitantes de Utrera disfruten de un día soleado y sin interrupciones.

En cuanto a la noche, el ocaso se producirá a las 20:49 horas, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados a las 21:00 horas y bajando a 18 grados hacia el final de la jornada. La humedad aumentará ligeramente, pero seguirá siendo cómoda para la mayoría de las actividades nocturnas.

Es un día propicio para salir a pasear, realizar deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza. Las condiciones meteorológicas son ideales para organizar encuentros familiares o salir a cenar al aire libre. En resumen, Utrera vivirá un día espléndido, con un tiempo cálido y soleado, perfecto para disfrutar de la primavera en todo su esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.