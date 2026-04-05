El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Úbeda según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 5 de abril de 2026, se presenta en Úbeda con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 14 grados a la 1 de la madrugada y bajando hasta los 12 grados a las 3 de la madrugada.
Durante la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a los 11 grados a las 4 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 10 grados entre las 5 y las 6 de la madrugada. Sin embargo, a partir de las 7 de la mañana, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 9 grados a las 7 de la mañana y subiendo gradualmente hasta los 12 grados a las 9 de la mañana.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 43% a las 00:00 horas y aumentando ligeramente hasta un 60% a las 8 de la mañana. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 39% a las 11 de la mañana y bajando hasta un 34% a las 12 del mediodía.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 14 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la tarde, el viento se intensificará, alcanzando rachas de hasta 34 km/h hacia las 7 de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.
La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 5 de la tarde, con valores que podrían llegar a los 25 grados . A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 23 grados a las 8 de la tarde y bajando a 21 grados a las 9 de la noche.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace de este un día ideal para actividades al aire libre. Con un ocaso previsto para las 20:40, los habitantes de Úbeda podrán disfrutar de una hermosa puesta de sol en un ambiente despejado.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.
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