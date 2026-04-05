El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

Hoy, 5 de abril de 2026, Tomares disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 29 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque 29 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 28% por la mañana y descendiendo a un 17% durante la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. A medida que avance el día, la combinación de temperaturas cálidas y una humedad relativamente baja hará que el tiempo sea agradable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte y noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, a medida que el día avance, el viento disminuirá, lo que permitirá que las temperaturas se sientan más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Tomares pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y el cielo despejado también favorecerán la visibilidad, ideal para disfrutar de un paseo o realizar actividades deportivas al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero estas no afectarán la claridad del día. La puesta de sol está programada para las 20:50, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima primaveral.

En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre en Tomares. Con temperaturas agradables, un cielo mayormente despejado y sin riesgo de lluvia, los habitantes podrán aprovechar al máximo este hermoso día de primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.