El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en San Juan de Aznalfarache según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 5 de abril de 2026, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C al amanecer y alcanzarán un máximo de 30°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 28% por la mañana y descendiendo hasta un 16% en las horas más cálidas del día. Esta combinación de temperaturas cálidas y baja humedad hará que la sensación térmica sea bastante confortable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y protejan su piel del sol, especialmente durante las horas pico de radiación.
En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en áreas abiertas y expuestas.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de vistas despejadas y panorámicas de la ciudad y sus alrededores.
A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 24°C hacia el final del día. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 20:50, ideal para paseos nocturnos o actividades familiares.
En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, baja probabilidad de lluvia y un viento que aportará frescura. Se aconseja a los residentes aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la naturaleza en este hermoso día primaveral.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.
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