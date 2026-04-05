El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

Hoy, 5 de abril de 2026, La Rinconada se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 30°C en las horas más cálidas de la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 35% por la mañana y descendiendo a un 17% durante la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar del aumento de la temperatura. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 9 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante el calor. Este viento también podría generar algunas rachas en áreas abiertas, por lo que se aconseja tener precaución si se realizan actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La noche caerá con un cielo despejado, permitiendo disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco, con temperaturas que descenderán a unos 18°C.

A medida que el día avance, los ciudadanos de La Rinconada podrán disfrutar de un tiempo ideal para paseos, deportes y reuniones familiares. La combinación de sol, temperaturas agradables y un viento moderado hará que sea un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza. Se recomienda aprovechar las horas de luz, ya que el ocaso se producirá a las 20:50, marcando el final de un día que promete ser memorable en esta hermosa localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.