El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

El día de hoy, 5 de abril de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 14 grados centígrados. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 4 de la tarde, pero se espera que se recupere en las horas posteriores.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 27 grados en torno a las 5 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera brisa proveniente del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 12 km/h. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, ya sea pasear por el parque o disfrutar de una comida en una terraza.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 39% por la mañana y descendiendo hasta un 18% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, evitando que el calor resulte agobiante. Por la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia las 11 de la noche, con un cielo que seguirá despejado.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades programadas. La ausencia de precipitaciones, junto con el cielo despejado, sugiere que será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de los espacios exteriores.

Los vientos, aunque suaves, aportarán un toque fresco a la atmósfera, especialmente en las horas de la tarde, cuando se espera que alcancen su máxima intensidad. La dirección del viento será predominantemente del sureste, lo que puede resultar en una sensación de frescura agradable.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día soleado y cálido para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.