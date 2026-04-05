El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

Hoy, 5 de abril de 2026, Priego de Córdoba disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará sin obstáculos, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. A medida que avance el día, se espera que algunas nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en las horas de la tarde, pero sin que esto afecte significativamente la claridad del cielo.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 25 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 10 grados, pero se espera un aumento gradual a medida que el sol se eleva en el cielo, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un tiempo primaveral ideal para actividades al aire libre, por lo que se recomienda aprovechar el buen tiempo para disfrutar de paseos o actividades recreativas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 43% por la mañana y descendiendo a un 27% en las horas de la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea agradable, sin que el calor resulte agobiante. Sin embargo, es aconsejable mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en los momentos de mayor calor. Este viento suave y constante será un complemento perfecto para el tiempo primaveral.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de los hermosos paisajes que rodean Priego de Córdoba.

En resumen, el día de hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de la naturaleza y el aire libre en Priego de Córdoba, con un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.