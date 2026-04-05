El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pozoblanco según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 5 de abril de 2026, Pozoblanco disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, la temperatura se mantendrá en un rango agradable, comenzando en 14 grados a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 10 grados a las 05:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura suba, alcanzando un máximo de 26 grados a las 15:00 horas, lo que hará que el ambiente sea cálido y propicio para actividades al aire libre.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 37% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort. A las 09:00, la humedad se situará en un 48%, pero se espera que baje a un 30% hacia la tarde, lo que permitirá que el calor se sienta más agradable.
En cuanto al viento, se prevé que sople del sur a una velocidad de entre 11 y 12 km/h durante la mañana, aumentando ligeramente a 17 km/h por la tarde. Este viento suave será un alivio ante las temperaturas más cálidas, proporcionando un ambiente fresco y agradable. No se anticipan rachas fuertes, lo que significa que las condiciones serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.
La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean salir, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. Las condiciones climáticas son perfectas para disfrutar de un paseo por el campo o un día de picnic en uno de los hermosos espacios naturales que rodean Pozoblanco.
A medida que se acerca la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados a las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo que las estrellas sean visibles y ofreciendo una hermosa vista nocturna. La puesta de sol se producirá a las 20:46, marcando el final de un día espléndido.
En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.
- Así van los trabajos de Adif para adaptar la estación de mercancías de El Higuerón a la futura autopista ferroviaria
- Un incendio en La Cuchara de San Lorenzo obliga a evacuar a los comensales y deja dos plantas afectadas
- Buscan a un joven de 25 años desparecido en el entorno del lago Azul de Córdoba
- Los buzos de la Policía Nacional localizan un cadáver en el lago Azul de Córdoba a la espera de identificación
- Tres institutos de FP de Córdoba formarán a los alumnos en técnicas del arte sacro como la talla y el bordado en oro
- La Aemet pone fin a los días soleados y fija el regreso de los paraguas en Córdoba
- En directo | Así te hemos contado el partido entre el Cádiz y el Córdoba CF
- Viernes Santo de Córdoba, en directo: la Legión acompaña al Señor de la Caridad en su vía crucis; el Nazareno reina en los pueblos