El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

El día de hoy, 5 de abril de 2026, Palma del Río se despertará bajo un cielo despejado, lo que promete un inicio de jornada agradable y soleado. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 13°C y 9°C, con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 31% al amanecer, aumentando ligeramente a medida que avance el día.

A medida que el sol se eleva, se espera que las temperaturas continúen su ascenso, alcanzando los 27°C en las horas centrales de la tarde. Este aumento en la temperatura, combinado con un cielo mayormente despejado, permitirá disfrutar de un tiempo primaveral ideal para actividades al aire libre. La brisa será moderada, con vientos provenientes del noreste, alcanzando velocidades de hasta 9 km/h, lo que añadirá una sensación de frescura a la calidez del día.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque no se prevén precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, alcanzando los 21°C al caer el sol, que se producirá a las 20:47 horas.

La humedad relativa también experimentará variaciones a lo largo del día, comenzando en un 31% y aumentando gradualmente hasta un 39% por la noche. Esto es normal en esta época del año, ya que las temperaturas más cálidas tienden a generar un ambiente más húmedo al caer la tarde.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque, una comida en la terraza o simplemente relajarse bajo el sol. Con cielos despejados y temperaturas agradables, los habitantes de la localidad podrán aprovechar al máximo este hermoso día primaveral. La ausencia de precipitaciones y la suave brisa del noreste complementan un panorama perfecto para disfrutar de la naturaleza y el aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.