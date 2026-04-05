El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

Hoy, 5 de abril de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. Las temperaturas en las primeras horas oscilarán entre los 12 y 16 grados , proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para quienes salgan a realizar actividades al aire libre.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 29 grados en la tarde. Este aumento de temperatura será acompañado por una ligera brisa proveniente del noreste, con velocidades que variarán entre 8 y 13 km/h. La combinación de sol y viento hará que la sensación térmica sea muy placentera, ideal para disfrutar de un paseo o una comida al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 40% por la mañana y descendiendo a un 17% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, no se experimentará una sensación de bochorno, lo que es un alivio para quienes son sensibles a la humedad.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades programadas. La ausencia de precipitaciones es un alivio, especialmente para aquellos que planean eventos al aire libre o actividades deportivas.

Durante la tarde, el cielo podría cubrirse ligeramente con nubes altas, pero estas no afectarán la luminosidad del día. La visibilidad seguirá siendo excelente, permitiendo disfrutar de los paisajes y del entorno natural de la zona.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia la noche. El cielo se despejará nuevamente, ofreciendo un espectáculo estelar para aquellos que deseen contemplar el firmamento. La puesta de sol se producirá a las 20:49, marcando el final de un día que promete ser cálido y agradable.

En resumen, Los Palacios y Villafranca disfrutarán de un día de primavera ideal, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia, perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar al máximo el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.