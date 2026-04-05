El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

El día de hoy, 5 de abril de 2026, se presenta en Osuna con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 18 grados centígrados. A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido pero cómodo.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 19% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 27% en la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, pero en general, las condiciones serán agradables para actividades al aire libre. La brisa del sureste, con velocidades que oscilarán entre 25 y 39 km/h, aportará un toque fresco, especialmente en las horas más calurosas del día.

A lo largo de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque no se prevén precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para quienes planean disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo o una reunión familiar en el jardín.

En cuanto a la temperatura, se espera que descienda a 23 grados por la tarde y se mantenga en torno a los 20 grados durante la noche. Las temperaturas nocturnas serán frescas, lo que permitirá un descanso reparador. La puesta de sol está programada para las 20:46, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y vientos suaves hace de este día una oportunidad perfecta para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre. Ya sea que decidas dar un paseo, hacer deporte o simplemente relajarte en un parque, las condiciones climáticas serán favorables. Recuerda llevar protección solar, ya que la radiación UV puede ser alta durante las horas del día. En resumen, hoy es un día ideal para disfrutar de Osuna y todo lo que tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.