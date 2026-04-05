El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

El día de hoy, 5 de abril de 2026, Morón de la Frontera se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 15 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 23% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 28% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica se mantendrá confortable, sin llegar a ser agobiante.

En cuanto al viento, se registrará una brisa constante del sureste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 24 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 36 km/h en las horas más activas del día, lo que contribuirá a refrescar el ambiente y a mantener la calidad del aire. Esta combinación de viento y temperaturas agradables hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean realizar actividades al aire libre o disfrutar de eventos en la comunidad.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 25 grados hacia el final de la jornada. La noche se presentará con cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 20:47. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de los 21 grados, lo que hará que la velada sea placentera.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Es un día perfecto para aprovechar el sol y la naturaleza, así como para compartir momentos con amigos y familiares.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.