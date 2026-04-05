El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

Hoy, 5 de abril de 2026, Montilla disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 10 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 22% y el 54%, lo que podría generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas centrales del día. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 10 y 12 km/h, lo que proporcionará una brisa suave y refrescante. En las horas de la tarde, se prevé que el viento aumente ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca al caer la tarde. Sin embargo, esto no será suficiente para alterar el ambiente mayormente cálido que se experimentará durante el día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones, combinada con el cielo despejado, permitirá que los habitantes de Montilla disfruten de un día soleado y agradable.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 20:44 horas. La noche se presentará tranquila y fresca, ideal para paseos nocturnos o reuniones al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Montilla se perfila como uno de esos días perfectos de primavera, donde el sol y el buen tiempo invitan a disfrutar de la naturaleza y de actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.