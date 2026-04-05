El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

El día de hoy, 5 de abril de 2026, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 15 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura se estabilizará en torno a los 13 grados entre las 02:00 y las 04:00, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A partir de las 05:00, se espera que la temperatura alcance los 12 grados, manteniéndose en este rango hasta las 08:00. A partir de las 09:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 14 grados, y se espera que continúe subiendo a lo largo del día, llegando a un máximo de 27 grados a las 16:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo poco nuboso, lo que permitirá que el sol brille con fuerza.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 41% a las 00:00 y descendiendo a un 36% a las 08:00. A medida que la temperatura aumenta, la humedad también disminuirá, alcanzando un mínimo del 20% a las 19:00. Esto sugiere un ambiente seco y cálido, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 5 y 17 km/h durante la mañana y la tarde. A las 11:00, se espera que el viento alcance su máxima velocidad de 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar del calor. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá gradualmente, con velocidades de 10 km/h hacia el final del día.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los habitantes de Moguer pueden disfrutar de un día sin lluvias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un tiempo estable y seco.

Con el ocaso programado para las 20:53, los residentes podrán disfrutar de una hermosa puesta de sol en un cielo despejado, cerrando así un día ideal para actividades al aire libre, paseos y reuniones familiares.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.