El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

El día de hoy, 5 de abril de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mañana y la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde las primeras horas del día, la temperatura se mantendrá en torno a los 14 grados , descendiendo ligeramente a 13 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 43% por la mañana y descendiendo hasta un 26% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, aunque se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre los 9 y 15 km/h. A lo largo del día, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en la tarde, lo que podría ofrecer un alivio ante las altas temperaturas. Sin embargo, no se anticipan condiciones de viento que puedan resultar incómodas o peligrosas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un día soleado sin interrupciones. Las nubes altas que podrían aparecer en la tarde no afectarán significativamente la luminosidad del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia el ocaso, que se producirá a las 20:42. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 14 grados, lo que hará que sea un momento agradable para pasear o disfrutar de una cena al aire libre.

En resumen, Martos disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la belleza del entorno natural que ofrece la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.