El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

El día de hoy, 5 de abril de 2026, Marchena se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 12 grados en las horas más frescas de la mañana.

Durante la tarde, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 27 grados hacia las 16:00 horas. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 18% y el 34%, lo que podría generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, la baja probabilidad de precipitación, que se mantiene en un 0% durante todo el día, asegura que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 11 y 21 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas. Este viento, aunque moderado, podría ser más intenso en las zonas abiertas, por lo que se recomienda tener precaución si se realizan actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 20 grados a las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:47 horas. La visibilidad será óptima, lo que favorecerá la observación de las estrellas en un cielo despejado.

En resumen, el tiempo en Marchena para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado. Se recomienda a los habitantes y visitantes aprovechar este día soleado, ya que las condiciones meteorológicas son propicias para disfrutar de la belleza de la primavera en la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.