El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

Hoy, 5 de abril de 2026, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 29°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 28% por la mañana y descendiendo a un 17% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a una sensación de calor, especialmente en las horas centrales, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra cuando sea necesario.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del norte y noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, a medida que avance la tarde, el viento disminuirá gradualmente, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan elevadas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin preocupaciones por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:50. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19°C hacia la noche, lo que hará que las condiciones sean agradables para salir a pasear o disfrutar de una cena al aire libre.

En resumen, Mairena del Aljarafe se prepara para un día espléndido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para disfrutar de la primavera en todo su esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.