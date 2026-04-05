El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mairena del Alcor según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 5 de abril de 2026, Mairena del Alcor disfrutará de un día mayormente despejado, con un cielo que se mantendrá claro durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera la aparición de nubes altas, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad del sol. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 27 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 33% por la mañana y descendiendo hasta un 18% por la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más confortable, ideal para disfrutar de un paseo o una comida en una terraza. No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Mairena del Alcor pueden planificar sus actividades sin preocuparse por la lluvia.
En cuanto al viento, se registrarán vientos del este con velocidades que oscilarán entre los 7 y los 24 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes realicen actividades al aire libre, especialmente si se trata de deportes o actividades que requieran estabilidad.
La salida del sol se producirá a las 08:02, brindando un hermoso amanecer que los residentes podrán disfrutar. Por la tarde, el ocaso está previsto para las 20:49, lo que permitirá que los atardeceres sean prolongados y espectaculares, ideales para disfrutar en familia o con amigos.
En resumen, Mairena del Alcor se prepara para un día de primavera caracterizado por cielos despejados, temperaturas agradables y un viento moderado. Es una jornada perfecta para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo. Los habitantes deben recordar hidratarse adecuadamente y protegerse del sol durante las horas más cálidas del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.
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