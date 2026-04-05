El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

El día de hoy, 5 de abril de 2026, Lucena se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 24 grados, proporcionando un tiempo agradable y templado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 39% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 44% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de calor podría incrementarse un poco en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a 14 km/h en la tarde. Las ráfagas de viento podrían llegar hasta los 34 km/h, especialmente en las horas cercanas al ocaso, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día.

No se anticipa precipitación en ninguna de las horas del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que el sol se ponga a las 20:44, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán agradables, rondando los 20 grados en las primeras horas de la noche. La noche se presentará con un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso espectáculo estelar.

En resumen, Lucena disfrutará de un día primaveral perfecto, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves. Es una oportunidad ideal para salir y disfrutar de la naturaleza, así como para realizar actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia o el frío.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.