El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

El día de hoy, 5 de abril de 2026, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a media mañana.

Durante la tarde, se espera un aumento gradual de la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 17:00 horas, con valores que podrían llegar hasta los 28 grados. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un ligero aumento en la nubosidad, aunque las nubes serán altas y no se prevén precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los habitantes de Lora del Río pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 31% por la mañana y descendiendo hasta un 18% por la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más cálido, especialmente en las horas centrales del día. Es recomendable que quienes realicen actividades al aire libre se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas de mayor calor.

El viento soplará desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 20 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 20:48 horas, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes no querrán perderse. En resumen, el día se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y soleado que caracterizará a Lora del Río.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.